"غزة تنتصر" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي| فرحة تجوب الشرق الأوسط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.. ومخاوف من نقض إسرائيل للهدنة

أجواء من الفرحة تجوب أنحاء الشرق الأوسط على المستوى الشعبي بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أعلنت كل من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس، وقال وزير الخارجية القطري إن هناك اتفاقا بشأن غزة بعد جهود كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

ولقي الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ترحيبًا على المستوى الدبلوماسي الدولي، وعلى المستوى الشعبي العربي وبين المجتمعات المتخوفة في إسرائيل والمجتمع العالمي، إضافةً إلى فرحة عامرة بين أهالي غزة الذين واصلوا فرحتهم بالشوارع، كما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع X و فيسبوك عن فرحتهم وآمالهم بإتمام الصفقة، وإعادة إعمار غزة وعودة أهالي فلسطين إلى بلادهم.

حيث عبر أحمد أبو سنة عن فرحة الأهالي في الأردن بوقف إطلاق النار في غزة، وقال عبر صفحته على موقع X أن التكبيرات تملأ مساجد عمان بعد إعلان الهدنة.

فيما نشرت رندة من سوريا فيديو يعبر عن فرحة أطفال غزة، وعن سعادتها بإعلان وقف اطلاق النار في غزة، قائلة "والله فرحتي فيهم كفرحتي لحظة تحرير سوريا وسقوط الأسد وباقدر بقول هلئ كملت فرحتنا بصمود شعبك وأطفالك يا غزة"

وقال ياسين زيدان أن الشعب الفلسطيني مصمم على الانتصار وعصي على الهزيمة، فيما هتف أهالي غزة لقائد المقاومة محمد الضيف بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة.

فيما وصف حساب "كويتي حر" أن اجتماع أقوى جيوش الأرض على غزة بات بالفشل وانهزموا على يد ابطال حركة حماس، قائلا: "اجتمعوا عليهم اقوى جيوش الأرض لكن انهزموا على يد هؤلاء الأبطال، نحييهم على صبرهم في معركة شبه مستحيلة ، لم يتزعزعوا رغم استشهاد القادة واصلوا الصمود بثبات حتى ركع نتنياهو ".

ووصف صالح منصر اليافعي إقدام كتائب القسام على التجول في قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة مباشرةً بــ "الخطوة الجريئة" ، مقدما التحية لهؤلاء الأبطال الذين رفعوا رأس الأمة العربية والإسلامية.

وأعرب "رمضان محمود" عن أجواء الفرحة التي ملأت أراض فلسطين بعد إعلان وقف اطلاق النار في غزة ، داعيا بإتمام هذه الفرحة وحفظ أهالي غزة

وأهدى "نصر البوسعيدي" هذه الفرحة إلى شهيد حركة حماس "يحيى السنوار" قائلا: " لن ينساك اليوم وللأبد كل حر يا شيخ الشهداء كلهم .. لقد فعلها نودك يا أشجع البشر".