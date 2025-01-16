إحالة عامل للمحاكمة في الاتجار بالنقد الأجنبي بالنزهة

‏أمرت نيابة النزهة، إحالة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة النزهة للمحاكمة الجنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية عبارة عن 10 آلاف دولار ويورو و15 ألف جنيه، وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.