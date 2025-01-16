نشاط الرئيس السيسي خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير.. فيديو

تصدرت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، نشاط الرئيس في الفترة من الأول حتى الخامس عشر من يناير الجارى فضلا عن الاجتماع الثاني للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص، واللذين عقدا بقصر الاتحادية بالقاهرة

وقد تلا الاجتماعين عقد مؤتمر صحفي شارك فيه الرئيس وكل من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس" كما صدر عن القمة بيان مشترك

وجاءت أبرز أنشطة الرئيس السيسي في الفترة من الأول حتى الخامس عشر من يناير الجارى :

- السيسي يطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة.

- السيسي يشارك في القمة العاشرة بين مصر وقبرص واليونان.

- السيسي يشارك في احتفالات الكنيسة القبطية بعيد الميلاد المجيد.

- السيسي يستقبل رئيسة البرلمان الأوروبي.

- السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية.

- السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني.

- السيسي يوجه بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة المتعلقة بالخدمات المصرفية الرقمية.

