صور | قافلة طبية برعاية مجلس الوزراء تعالج مئات المرضى بالوادي الجديد

أنهت قافلة الرمد التابعة لقافلة رئاسة مجلس الوزراء الطبية المتكاملة يومها الأول بمحافظة الوادي الجديد بمستشفى الداخلة المركزي؛ حيث قدمت خدمات طبية متميزة لمئات المرضى.

وأكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، توقيع الكشف الطبي على 790 حالة في تخصص أمراض العيون والرمد، كما جرى صرف 290 نظارة طبية مجانية وإجراء 45 عملية جراحية متخصصة دون أي تكلفة على المواطنين.

كما أن القافلة التي انطلقت بهدف تقديم خدمات طبية شاملة لسكان المحافظة، حظيت بإقبال كبير من الأهالي الذين أثنوا على مستوى الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم الصحية، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على تحسين مستوى الرعاية الصحية في المناطق النائية وضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين.

وقال شريف، إن القافلة الطبية مستمرة في تقديم خدماتها حتى يوم الغد بمستشفى الداخلة المركزي، حيث تشمل تخصصات متعددة مثل العظام، الباطنة، الأطفال، الجلدية، والأنف والأذن، إلى جانب استمرار أعمال قافلة الرمد بناءً على الطلب الكبير من المواطنين.

كما أن الخدمات الطبية المقدمة تأتي في إطار خطة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر وتقديم رعاية طبية متكاملة خاصة في المناطق التي تفتقر إلى وجود خدمات طبية متخصصة بشكل دائم، كما أن العمليات الجراحية التي أجريت في يومها الأول شملت حالات معقدة تتطلب مهارات طبية عالية، وتمت جميعها بنجاح.

ولفت إلى أن هذه القافلة تعد واحدة من سلسلة قوافل طبية يجري تنظيمها بانتظام في مختلف المحافظات بهدف تقديم رعاية صحية متكاملة وعلاج الحالات الحرجة بالمجان، وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء.

قافلة مجلس الوزراء بمركز الداخلة في الوادي الجديد (1)

قافلة مجلس الوزراء بمركز الداخلة في الوادي الجديد (2)

قافلة مجلس الوزراء بمركز الداخلة في الوادي الجديد (3)

قافلة مجلس الوزراء بمركز الداخلة في الوادي الجديد (4)