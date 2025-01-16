50 شهيدا في غارات متفرقة للاحتلال على شمالي غزة اليوم

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، بارتقاء نحو 50 شهيدا في غارات متفرقة للاحتلال على شمالي قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

استُشهِد أكثر من 30 فلسطينيًا وأُصيب آخرون جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، يوسف أبوكويك، بأن الاحتلال استهدف منازل في حي الشيخ رضوان، قرب نقابة المهندسين غربي مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة النبيه في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وفي منطقة "قيزان رشوان" جنوب خان يونس، استهدف قصف الاحتلال منزلًا لعائلة اللحام، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة، أمس الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة بين الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين. الاتفاق المقرر تنفيذه على ثلاث مراحل سيبدأ الأحد المقبل، الموافق 19 يناير الجاري.