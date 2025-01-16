تعرض النجم الهندي سيف علي خان لاعتداء مسلح بعدة طعنات

تعرض نجم بوليوود، سيف علي خان، لهجوم عنيف في منزله الواقع في حي فاخر بمدينة مومباي، بعد اقتحام شخص مجهول للمكان في ساعة متأخرة من الليل ووفقًا لبيانات الشرطة الهندية، يبدو أن الحادث كان محاولة سرقة، نتج عنها إصابة خان بعدة طعنات، اثنتان منها عميقتان، إحداهما بالقرب من العمود الفقري.

تم نقل خان إلى مستشفى “ليلافاتي” بحالة حرجة لكنها مستقرة، حيث يخضع لعملية جراحية دقيقة تحت إشراف فريق طبي متخصص، وأكد المدير التنفيذي للمستشفى، الدكتور نيراج أوتاماني، أن خان وصل في حوالي الساعة 3:30 صباحًا ويخضع الآن للعناية اللازمة، وفي بيان رسمي، أوضحت النجمة الهندية كارينا كابور خان، زوجة سيف علي خان، تفاصيل الحادث قائلة:

“كانت هناك محاولة سرقة في منزلنا الليلة الماضية، أصيب سيف بجروح في ذراعه وهو الآن في غرفة العمليات، بينما العائلة بخير تمامًا"، وناشدت كارينا وسائل الإعلام والجمهور بعدم نشر الشائعات واحترام خصوصية العائلة، مضيفة: “نحن ممتنون لاهتمام الجميع ودعمهم في هذه الأوقات العصيبة.”

بدأت السلطات الهندية تحقيقًا موسعًا لتحديد هوية الجاني وظروف الحادث، وأكدت مصادر أمنية أن الوضع تحت السيطرة وأن العائلة بأمان رغم صعوبة الموقف، وتبقى تطورات الحادث محط أنظار الجمهور والإعلام، وسط تمنيات واسعة بالشفاء العاجل للنجم سيف علي خان.