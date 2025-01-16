«بداية».. الكشف على 70 حالة في القافلة الطبية لمرضى العيون بشمال سيناء

نظمت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، قافلة طبية استهدفت مرضى العيون، حيث تم توقيع الكشف والفحوصات الطبية على أكثر من ٧٠ حالة.

وقال الدكتور أحمد سمير ، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء إنه تم تنظيم قافلة طبية بمقر مستشفى نخل ، استهدفت مرضى العيون، من أبناء مدينة نخل، ضمن المبادرة الرئاسية بداية.

وأشار إلى أن القافلة الطبية لمرضى العيون تأتي في إطار إستمرار الدور المجتمعي بمبادرة بداية لدعم ورعاية الأماكن البعيدة والمناطق الأولى بالرعاية.

وأضافت الدكتورة مني يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي ، أن القافلة تضمنت كشف العيون لجميع الأعمار وفحص قاع العين وقياس النظر وقياس ضغط العين وكشف نظارة مجاناً لجميع الأعمار، لأكثر من ٧٠ حالة، استخدم فيها الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد شرف استشاري طب وجراحة وليزر العيون أحدث وادق الأجهزة.