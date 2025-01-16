تفاصيل مناظرة النيابة لجثة مسن لقي مصرعه في حادث سير بالسلام

كشفت مناظرة نيابة السلام، لجثة مسن لقي مصرعه في حادث سير أثناء عبوره طريق 100، أن الجثة لشخص في العقد السادس من العمر.

وأوضحت المناظرة عن وجود جروح وسحجات وكدمات متفرقة ونزيف من الأنف والفم والأذنين فضلا عن كسر بالجمجمة وهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في الوفاة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بطريق 100 بدائرة قسم شرطة السلام ، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مسن الطريق صدمته سيارة مسرعة؛ ما أسفر عن مصرعه في الحال، وفر قائد السيارة بها هاربا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.