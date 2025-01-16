المصري يواجه فاركو بالجولة الثامنة في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي نظيره فريق فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري تعادل في الجولة الماضية بالدوري أمام سيراميكا بهدف لمثله في مواجهة مثيرة، بينما كان فاركو تغلب على سموحة بهدفين لمثلهما.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام لقاء ختام الجولة الثامنة من منافسات دوري (نايل) الذي يقام مساء اليوم الخميس.

ويُدير اللقاء الحكم محمد الصباحي (ساحة)، أحمد نوفل وإيهاب فخري (مساعدين)، محمود منصور (حكمًا رابعًا)، خالد جمال الغندور (تقنية الفيديو).

وتعد مباراة الفريق البورسعيدي أمام الفريق البرتقالي، في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري نايل، بمثابة البروفة الأخيرة للمصري، قبل مواجهة الحاسمة المنتظرة أمام بطل موزمبيق، بمجموعات الكونفيدرالية.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثاني في المجموعة الرابعة من الكونفدرالية برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر الزمالك الذي لديه 11 نقطة، ليضمن تأهله بشكل رسمي إلى ربع نهائي البطولة القارية.