الوادي الجديد تستعد لإطلاق متحف التراث الطبيعي والثقافي

بحثت محافظة الوادي الجديد إنشاء مشروع "متحف التراث الطبيعي والثقافي"، ليكون الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وذلك خلال اجتماع ترأسته السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ.

حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور جبيلي عبد المقصود، رئيس قسم الجيولوجيا ومدير مركز الحفريات الفقّارية بجامعة الوادي الجديد، إلى جانب ممثلين عن جهاز شئون البيئة ومحمية جبل كامل.

وأكدت نائب المحافظ، في تصريح لها، اليوم الخميس، أن هذا المشروع الطموح يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية الفريدة التي تزخر بها الوادي الجديد، مع تعزيز مكانة المحافظة كوجهة للسياحة البيئية والعلمية.

وأوضحت أن المتحف سيحتوي على مجموعة واسعة من الكائنات الحية النادرة، الحفريات، النباتات الصحراوية، والصخور الجيولوجية، إضافة إلى قسم مخصص للصناعات والحرف البيئية التي تشتهر بها المحافظة.

وأشارت مجدي إلى أهمية التعاون مع جامعة الوادي الجديد لضمان استدامة المشروع وتطويره بالشراكة مع جهة علمية وبحثية معتمدة.

كما أكدت أهمية العمل مع متخصصين وخبراء لإجراء بعثات كشفية جديدة على أرض المحافظة، بهدف تصنيف وتوثيق النباتات والمكتشفات الحديثة باسم الوادي الجديد، مما سيجعل المتحف مرجعًا علميًا موثوقًا يخدم الباحثين والزائرين على حد سواء.

كما وجهت نائب المحافظ بتشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن المحافظة ووزارة البيئة والجامعة ووحدة البنية المعلوماتية المكانية، ستعمل اللجنة على إعداد دراسة متكاملة لتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة واختيار موقع مناسب لإنشاء المتحف، مع وضع المشروع على الخريطة التفاعلية للمحافظة.

ويُعد هذا المتحف نقلة نوعية في تعزيز السياحة البيئية بمحافظة الوادي الجديد؛ إذ من المتوقع أن يجذب اهتمام الباحثين والسياح المهتمين بالتراث الطبيعي والثقافي، ويُبرز ثروات المحافظة النادرة.