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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحزب الصهيوني الديني يدرس الاستقالة قبل تصويت حكومة الاحتلال على صفقة الرهائن

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش
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يجتمع الحزب الصهيوني الديني، اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن مستقبله في الائتلاف الحاكم، قبل تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي المتوقع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال عضو الكنيست عن الحزب الصهيوني الديني تسفي سوكوت، إن الحزب سيستقيل على الأرجح من الحكومة احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وأضاف: "في جميع الاحتمالات، سنستقيل من الحكومة".

وسيظل الائتلاف الحاكم يحتفظ بأغلبية ضئيلة من 61 مقعدا إذا استقال أعضاء الحزب الصهيوني السبعة بالكنيست.

وقد يستقيل الحزب اليميني المتطرف من الحكومة في معارضة للصفقة التي شجبها زعيم الحزب ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الليلة الماضية، وادعى أنها "سيئة وخطيرة".

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