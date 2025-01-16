"الصباحي" يدير لقاء المصري وفاركو اليوم بدوري "نايل"

أعلنت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام لقاء ختام الجولة الثامنة من منافسات دوري “نايل” الذي يقام مساء اليوم الخميس.

حيث يلتقي الفريق المصري البورسعيدي مع نظيره فريق فاركو، في لقاء يجمعهما على ملعب الجيش ببرج العرب في تمام السابعة مساءً.

ويُدير اللقاء الحكم محمد الصباحي (ساحة)، أحمد نوفل وإيهاب فخري (مساعدين)، محمود منصور (حكماً رابعاً)، خالد جمال الغندور (تقنية الفيديو).

كان اليوم الرابع من منافسات تلك الجولة قد شهد أمس الأربعاء، مباراتين في الأولى تفوق بيراميدز على غزل المحلة (3 – 0) على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بصافرة الحكم طارق مجدي.

والمدافع على جبر وضع فريق المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في المقدمة عند الدقيقة 34 وأضاف المتألق إبراهيم عادل (رجل المباراة) الهدف الثاني في الدقيقة 51 واختتم الكونغولي فيستون ماييلي ثلاثية "السماوي" في الدقيقة 84 من تمريره حريريه من البديل النيجيري صديق أوجولا.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد المحلة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المواجهة الثانية فاز الأهلي حامل اللقب على ضيفه الجونة (2 – 0) على ملعب القاهرة الدولي تحت إدارة الحكم محمد الحنفي.

إمام عاشور واصل توهجه وسجل ثنائية فريقه في الدقيقتين 62 و90 رافعاً رصيده من الأهداف إلى 6 في آخر ثلاث مباريات في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

الفوز رفع غلة عناصر المدرب السويسري مارسيل كولر إلى 18 نقطة في المركز الأول مقابل بقاء رجال المدرب علاء عبد العال عند 6 نقاط في المركز السابع عشر.