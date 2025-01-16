ما هو الإيفرمكتين المتصدر التريند لعلاج السرطان؟

كشف الممثل العالمي ميل جيبسون عن شفاء ٣ من أصدقائه من مرض السرطان نهائيا باستخدام مادتين متواجدتين ومتوفرتين للجميع وهم دواء إيفرمكتين والفينيبندازول بعد أن كانوا في المرحلة الرابعة من المرض، أصدرت تصريحات الممثل العالمي السوشيال ميديا والصحف وأثارت جدلا واسعا وأصبح البحث عن المادتين أكثر من أي وقت سابق وتوضح “البوابة نيوز” وفقا لموقع healtline ماهو دواء إيفرمكتين واستخداماته:

ما هو دواء إيفرمكتين؟

الإيفرمكتين (Ivermectin) هو دواء مضاد للطفيليات يعمل على شل حركة الطفيليات وقتلها، ويستخدم لعلاج الطفيليات التي تصيب الجهاز الهضمي، الجلد، أو العينين. يقوم بتعطيل قنوات كلوريد الغلوتامات في الخلايا الطفيلية، مما يؤدي إلى خلل وظيفي في أغشيتها.

فوائد الإيفرمكتين:

علاج العدوى الطفيلية يساعد على تحسين الصحة العامة، خاصة للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، حيث يقلل من خطر تطور العدوى إلى مشاكل خطيرة قد تهدد الحياة.

الأعراض الجانبية للإيفرمكتين:

قد يتسبب الدواء في ظهور بعض الآثار الجانبية، ومنها:

• ألم في البطن، إسهال، غثيان، قيء.

• طفح جلدي، حكة، احمرار.

• دوار، صداع، ارتفاع الحرارة.

• ضعف العضلات، رعاش، وألم عضلي.

• مشاكل في الرؤية مثل التهاب الملتحمة.

• في حالات نادرة: التهاب الكبد أو ردود فعل تحسسية حادة.

الاستخدامات الطبية للإيفرمكتين:

• علاج العدوى الطفيلية، مثل الديدان المستديرة والخيطية.

• علاج العمى النهري الناتج عن داء كلابية الذنب.

• علاج الجرب والقمل.

• حالات داء الفيلاريات وبعض التهابات الجلد.

الاحتياطات وموانع الاستخدام:

• يُمنع استخدامه في حالة فرط الحساسية لأي من مكوناته.

• يجب الحذر عند استخدامه أثناء الحمل أو الرضاعة، وفي حالات ضعف الكبد أو الكلى.

• يُفضل استشارة الطبيب عند الإصابة بأمراض الجهاز المناعي أو السرطان.

التداخلات الدوائية:

• يتفاعل مع أدوية مثل الإردافيتينيب، اللاسميديتان، والكينيدين، حيث قد تزيد هذه الأدوية من تركيز الإيفرمكتين أو تقلل فعاليته.

• يجب إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية والمكملات الغذائية المستخدمة قبل بدء العلاج.

الجرعات الموصى بها

• تعتمد الجرعة على وزن الجسم، وبحسب وصف الطبيب وعلى حسب الاستخدام والحالة.

الأشكال الدوائية وظروف التخزين:

• يتوفر الإيفرمكتين على شكل أقراص بتركيز 3 أو 6 ملغ.

• يُخزن في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن الحرارة والرطوبة.

نصائح استخدام الإيفرمكتين:

• يُفضل تناوله على معدة فارغة.

• إجراء فحوصات دورية للبراز للتأكد من زوال العدوى.

• يُنصح بالتحرك بحذر بعد الاستيقاظ لتجنب الدوار.

• استشارة الطبيب فور ظهور أي أعراض غير طبيعية.

الإيفرمكتين هو علاج فعال للعديد من الأمراض الطفيلية، ولكن يجب استخدامه بحذر وتحت إشراف طبي لتجنب أي مضاعفات ولا ينصح باستخدامه بناء على تصريحات الممثل العالمي دون الرجوع للطبيب المختص.