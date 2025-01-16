الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم.. مستند

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 أكتوبر 2024

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 أكتوبر 2024.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو.

