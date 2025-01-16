وزير السياحة والآثار يتفقد قصر البارون إمبان بمصر الجديدة

تفقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، وذلك للوقوف على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للزائرين ومتابعة أنشطة المركز الثقافي الإبداعي به لرفع الوعي الأثري والسياحي لجميع الفئات المجتمعية.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة بسمة سليم، المشرف على قصر البارون.

وتأتي هذه الجولة في إطار الجولات التي يقوم بها وزير السياحة والآثار بصفة دورية لتفقد المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية ومتابعة ما يتم بها من أعمال صيانة وترميم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتحسين التجربة السياحية وتنشيط حركة الزيارة بها من المصريين والسائحين.

وتضمنت الجولة زيارة الحديقة المتحفية للقصر حيث تعرض أقدم عربات الترام التي كانت وسيلة الانتقال الرئيسية داخل حي مصر الجديدة خلال القرن العشرين، والذي أصبح على مر العصور أحد المعالم الرئيسية للحي، بالإضافة إلى القاعات المختلفة للقصر حيث استمع الوزير إلى شرح مفصل عن تاريخ القصر ومشروع الترميم الذي تم به، وما يتم به حاليا من أعمال صيانة دورية، كما شاهد الفيلم الوثائقي المعروض بأحد قاعات القصر والذي يحكي تاريخ حي مصر الجديدة وأعمال الترميم التي تمت بالقصر حتى افتتاح رئيس الجمهورية له في عام 2020.

كما شملت الجولة قاعة الكالتوراما والمعرض الدائم بالقصر والذي يستعرض قصة حي مصر الجديدة منذ البدء في إنشائها على يد البارون إمبان في أوائل القرن العشرين، وذلك عن طريق عرض مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية.

كما صعد الوزير إلى سطح القصر لمشاهدة البانوراما بالكامل وتفقد نظم الإضاءة الخارجية للقصر.

كما شملت الجولة تفقد الوزير للأنشطة الثقافية والتعليمية وورش العمل التي يقدمها المركز الثقافي الإبداعي بالقصر لتوعوية الأطفال والكبار وتعليم السيدات المعيلة للحرف التقليدية والتراثية، بالإضافة إلى إقامة المعارض الفنية واستضافة الصالونات الثقافية.

والتقى شريف فتحي بمجموعة من الأطفال الذين جاءوا للقصر ضمن الورش الفنية والتعليمية التي ينظمها المركز لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين بكافة مراحلهم العمرية، حيث حرص الوزير على تحدث مع هؤلاء الأطفال للتعرف على أرائهم في الأنشطة المقدمة لهم بالمركز وانطباعاتهم عن زيارتهم للقصر، كما شاركهم في بعض الأنشطة الفنية والتعليمية والترفيهية التي يقومون بها، معربا عن سعادته بحرص أولياء أمور هؤلاء الأطفال على زيارة الأماكن الأثرية والمشاركة في الأنشطة التوعوية خلال فترة إجازاتهم للتعرف على حضارة بلدهم العريقة وبما يعمل على رفع الوعي الأثري والسياحي لديهم وغرس مفاهيم الإنتماء وحب الوطن.

وفي نهاية الجولة وجه شريف فتحي بضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالقصر لتحسين التجربة السياحية به وجذب مزيد من الزائرين له.

هذا وقد التقى شريف فتحي بمجموعة من السائحين من بريطانيا وسلوفاكيا، والذين حرصوا على زيارة القصر خلال تواجدهم بالقاهرة ضمن برنامجهم السياحي في مصر من خلال رحلة "نايل كروز" بين الأقصر وأسوان، حيث حرص على تناول أطراف الحديث مع السائحين والاستماع إلى آرائهم وإنطباعاتهم عن زيارة مصر بشكل عام والتجربة السياحية بها، كما دعاهم لنقل تجربتهم السياحية لأقاربهم وأصدقائهم لتشجيعهم على زيارة مصر.

وأعرب السائحين عن انبهارهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية وما تمتلكه مصر من أماكن سياحية وأثرية متفردة، وسعادتهم بهذه الزيارة مؤكدين على رغبتهم في تكرارها مرة أخرى في أقرب وقت للاستمتاع بمنتج السياحة الشاطئية وزيارة مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

يذكر أن قصر البارون يعد واحدا من أهم المباني الأثرية في مصر فهو تحفة معمارية نادرة ومتميزة، بُني القصر على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي إدوارد إمبان أوائل القرن العشرين.

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