بالفيديو.. انطلاق ماراثون "اقرأ" في مكتبة الإسكندرية

أكد أشرف صقر، مسؤول مكتبة الطفل والنشء بقصر الأميرة خديجة بمكتبة الإسكندرية، أن ماراثون «اقرأ» بمكتبة الإسكندرية فكرة مبتكرة تهدف إلى تشجيع الأطفال والنشء على القراءة، وتطوير مهاراتهم، ونشر الوعي والثقافة.

وأوضح أشرف صقر في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الماراثون هو تجربة جديدة استقبلت إقبالًا كبيرًا، حيث اعتاد الناس ربط كلمة "ماراثون" بالرياضة، بينما هذا الحدث يركز على بناء ثقافة القراءة لدى الأجيال الجديدة.

وقال أشرف صقر: الماراثون يستمر على مدار 4 أيام، مع تسجيل المشاركين عبر قاعدة بيانات مخصصة لضبط أوقات القراءة وعدد الصفحات التي ينهونها، بجانب مكتبات أخرى مشاركة داخل مصر وخارجها، مثل المغرب وتونس والجزائر والسعودية.

واختتم صقر أن كل مشارك يحصل على رقم دخول بعد التسجيل، وتُحسب كل 100 صفحة يقرؤها بوساطة مشرفين متخصصين، ليحصل بعدها على ميدالية كتكريم، حيث يصل الحد الأقصى إلى 1000 صفحة، وهي إنجاز كبير بالنسبة للأطفال.