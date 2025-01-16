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الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرار جمهوري بشأن منحة المساعدة للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 أكتوبر 2024.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
 

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