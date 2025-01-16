بعد تحذير مجدي يعقوب من الحزن.. امراض تصيب القلب بسببه

حذر الدكتور مجدي يعقوب، الجراح المصري العالمي، من تأثير الحزن على صحة القلب، مشيرًا إلى أن العلاقة بين القلب والمخ قوية ومتفاعلة بشكل مستمر، وأوضح أن المشاعر السلبية، مثل الحزن، تؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر التي تؤثر على القلب وتسبب مشاكل صحية خطيرة، منها متلازمة القلب المنكسر، وجاءت تصريحاته خلال استعراضه لتطوير صمامات طبيعية للقلب تدوم مدى الحياة.

ووفقا لموقع healthline هناك أمراض تصيب القلب ناتجة عن الحزن وتأثيره وهي:

1. متلازمة القلب المنكسر:

تُعرف أيضًا باعتلال عضلة القلب الإجهادي، وهي حالة تحدث نتيجة الإجهاد العاطفي أو البدني المفاجئ، وتُصاب النساء بشكل أكبر بهذه الحالة، خاصة بعد انقطاع الطمث نتيجة انخفاض هرمون الإستروجين.

2. تأثير الحزن على الجسم:

الحزن يرفع مستويات الأدرينالين والنورأدرينالين، ما يضعف عضلة القلب مؤقتًا، ويؤثر على وظائفه. كما أن الحزن قد يؤدي إلى تغييرات في السلوك، مثل التدخين أو قلة النوم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.

أعراض أمراض القلب الناتجة عن الحزن:

• ألم مفاجئ وشديد في الصدر.

• ضيق التنفس.

• تعرق غزير ودوار.

• عدم انتظام ضربات القلب وانخفاض الضغط.

المضاعفات:

رغم أن أغلب الحالات تتحسن سريعًا، إلا أن المضاعفات تشمل تمزق البطين الأيسر، فشل القلب، جلطات دموية، أو في حالات نادرة الموت.

الوقاية والعلاج:

ينصح دكتور مجدي يعقوب بتقليل الإجهاد العاطفي من خلال:

• ممارسة التأمل واليوغا.

• اتباع نظام غذائي صحي.

• ممارسة الرياضة بانتظام.

• التفاعل الاجتماعي والنوم الكافي.

• الحصول على استشارة نفسية عند الحاجة.

تلقي هذه التوصيات الضوء على أهمية الحفاظ على الصحة النفسية لتجنب أمراض القلب الناجمة عن المشاعر السلبية، مؤكدًا أن السعادة تساهم في تحسين كفاءة القلب ووظائفه.