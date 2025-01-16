دفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من سقالة بالسلام

صرحت نيابة السلام، بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من سقالة أثناء عمله في عقار تحت الإنشاء، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات بمنطقة السلام.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بمصرع عامل من عقار تحت الإنشاء إثر ادعاء السقوط من أعلى بمنطقة السلام.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه.

بالفحص تبين إصابته بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، كما تبين إصابته بنزيف في الرأس والصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.