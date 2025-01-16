بعد انتظار 7 سنوات.. صدور الإعلان التشويقي لمسلسل Daredevil: Born Again

عادت سلسلة Daredevil: Born Again كجزء من أعمال Marvel Television، وتعتبر استكمالًا لسلسلة "Daredevil" التي عُرضت على نتفلكس، مع إدخال الشخصية بالكامل إلى عالم Marvel السينمائي (MCU)، ويعود تشارلي كوكس بدور "مات موردوك" وفينسنت دونوفريو بدور "كينغبين"، وذلك بعد غياب سبع سنوات.

تفاصيل الإعلان التشويقي:

يركز الإعلان على حوار شيق بين "موردوك" و"كينغبين"، الذي يترشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك، كما يظهر الشرير الجديد "Muse" والبطل الخارق "White Tiger"، الذي يؤدي دوره الراحل كمار دي لوس رييس.



لينك الاعلان:

https://x.com/marvelstudios/status/1879544252713308590?s=46

ردود فعل المعجبين:

أثار الإعلان حماسة كبيرة بين المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ناقشوا المشاهد الدموية والأسلوب المختلف عن معايير Marvel المعتادة، وقال أحدهم: "مات يسعى للدماء ونحن ندعمه!"، بينما عبّر آخرون عن أملهم بأن يحيي هذا المسلسل نجاح Marvel بعد فيلم "End Game".

تفاصيل إضافية:

يشارك في المسلسل نجوم مثل جون بيرنثال بدور "المعاقب"، وديبورا آن وول بدور "كارين بيج"، وإلدن هنسون بدور "فوجي نيلسون"، إلى جانب أسماء جديدة، وسيُعرض المسلسل على Disney+ Hotstar في 7 مارس.