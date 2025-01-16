إمام عاشور يثير القلق في الأهلي قبل مواجهة أورلاندو بايرتس

يخضع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحوصات طبية على هامش مران الفريق اليوم الخميس لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى إمام عاشور من إصابة في الكاحل بعد مباراة الأهلي والجونة أمس الأربعاء ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وأحرز إمام عاشور ثنائية الأهلي في مرمى الجونة أمس ليقود المارد الأحمر للفوز بهدفين دون رد ويتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ونشر إمام عاشور صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت قدم إمام عاشور وهي ملفوفة بالرباط الطبي عقب مباراة الجونة .

وأثار إمام عاشور حالة القلق داخل الأهلي حول موقفه من اللحاق بمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي بدأ الاستعداد لمواجهة أورلاندو بايرتس

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم الخميس، الاستعداد لمباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المُقرر لها السادسة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.