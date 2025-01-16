أستراليا تُثني على دور مصر وقطر والولايات المتحدة في اتفاق غزة

أثنت أستراليا على جهود الوساطة التي قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة، والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعية جميع الأطراف إلى احترام بنوده وضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة دون عوائق.

وأكدت الحكومة الأسترالية، في بيان مشترك، لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزيرة الخارجية بيني وونج، حسبما أفاد موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، دعمها المستمر للنداءات الدولية لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وشدد البيان على أهمية هذا الاتفاق كخطوة بناءة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين.

وأعربت الحكومة الأسترالية عن شكرها للمساعي الدبلوماسية المستمرة التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وأكدت التزامها بدعم الاحتياجات الإنسانية العاجلة لشعب غزة ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم والسعي نحو تقرير مصيرهم.