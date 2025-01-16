"بحوث الحشائش" يطلق برنامجا تدريبيا لمكافحة الحشائش في الأراضي المزروعة بأسوان

ينفذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية متخصصة عن (الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش) بمديرية الزراعة محافظة أسوان في الفترة من ١٩ - ٢١ من يناير ٢٠٢٥م.

يأتي ذلك في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعمل حملة قومية لمكافحة الحشائش على مستوى جمهورية مصر العربية وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورة عزة السيد خفاجي مديرة المعمل المركزي لبحوث الحشائش.

من جانبها أضافت أن المعمل المركزي للحشائش يأخذ على عاتقه الوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية المختلفة لذلك فالمعمل يقوم بتنفيذ دورات تدريبية نوعية، والتي تهدف إلى وصول التوصيات الفنية وطريقة استخدام المبيد بصورة صحيحة آمنة إلى كل المزارعين في كل محافظات مصر.

وأكدت خفاجي أننا نستهدف المزارعين بكل محافظات مصر نظراً لاختلاف المحاصيل المزروعة بكل محافظة حيث تنتشر بمحافظة أسوان زراعة المانجو والجوافة والعنب والبطيخ والبرتقال والليمون، بجانب المحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل القمح وقصب السكر البرسيم والشعير والذرة والبصل والثوم والفول البلدي والحمص والترمس والسمسم والكركديه والحناء.

كما يمتاز إقليم أسوان بوجود بعض النباتات الطبية والعطرية وكل تلك المحاصيل تحتاج إلى معاملات خاصة لمكافحة الحشائش.

وأضاف الدكتور عادل فكار وكيل المعمل أن هذه الدورة التدريبية تركز على التوصيات الخاصة بالمحاصيل المزروعة في محافظة أسوان وخاصة التوصيات في المحاصيل البستانية والحدائق حيث يقام بأسوان أكبر مشروع لإنتاج التمور بمنطقة توشكي فهو من المشاريع القومية الكبيرة ويهتم المعمل بإقامة هذه الدورات لتعريف المزارعين بأنواع الحشائش المنتشرة والخسائر التي تسببها لو أهملت دون مكافحة. وكذلك أنواع المبيدات الموصي بها والطرق الصحيحة لاستخدامها وكيفية معايرتها، وأن هذه الدورة تستهدف مهندسي الإرشاد والمكافحة بمديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية التابعة لها وكذلك كبار المزارعين.