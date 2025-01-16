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الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16 يناير 2025

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب والسبائك في مصر، اليوم الخميس 16 يناير 2025، بعد سلسلة صعود للمعدن عالميًا على وقع خفض الفائدة الأمريكية والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب من آي صاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4325 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3785 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3244 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30280 جنيها.

سعر الذهب عالميا
سجل سعر الأونصة عالميا 2696 دولارا.

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