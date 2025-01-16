اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، اليوم الخميس، عن طرح عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه.

يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما يشمل الطرح الثاني أذونًا بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه. تشمل الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك بهدف سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين العام وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب تفاصيل الخطة، سيتم طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وأخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا. كما تشمل الخطة طرح أذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.

وفيما يخص سندات الخزانة، تعتزم الوزارة طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 4 عطاءات متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما ستطرح عطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بصفة دورية، بهدف تمويل احتياجاتها المالية.

ويتم إصدار هذه الأدوات المالية عبر 15 بنكًا رئيسيًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين (Primary Dealers) في السوق الأولية. وتُعاد عملية بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية (Secondary Market) للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.