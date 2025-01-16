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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد أهمية الإغاثة الإنسانية

البوابة نيوز
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رحبت الهند، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربة عن أملها في أن يسهم الاتفاق في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوصل إلى حل سلمي للصراع المستمر.

 

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان، حسبما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، اليوم الخميس، نرحب بإعلان الاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

 

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، حيز التنفيذ الأحد المقبل، ويعد تطورًا مهمًا في الصراع بين إسرائيل وحماس.

 

ويشمل الاتفاق إطارًا من ثلاث مراحل لتحقيق "الهدوء المستدام"، بما في ذلك تبادل الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

وكانت الخسائر المدنية كارثية، حيث تعرض حوالي 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة للنزوح.

 

ودُمرت البنية التحتية في القطاع بشكل كبير، مما ترك مئات الآلاف يعيشون في ظروف قاسية داخل مراكز إيواء مؤقتة.

 

الهند الإغاثة الإنسانية وقف اطلاق النار في غزة