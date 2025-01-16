وزير الزراعة: انطلاق النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع أبريل المقبل

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انطلاق معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي وذلك في موعده الطبيعي بداية أبريل القادم وعقب عيد الفطر المبارك بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد الربيع ، مؤكدا أن الوزارة تعتزم إعادة المعرض إلى سابق عهده وبما يليق بمكانته وتاريخه حيث يعتبر المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزًا ويشارك فيه منتجي نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار ويحرص على زيارته آلاف المواطنين.

من جانبه أكد د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن الوزير علاء فاروق يولى المعرض اهتماما كبيرا حتى يضعه على خريطة المعارض الدولية المتخصصة في الزهور ونباتات الزينة مشيرا إلى أن المعرض هذا العام سوف يكون بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".

وأضاف "عزوز" أن الوزير وجه أيضا بدعوة بعض الدول للاشتراك في المعرض هذا العام تمهيدا لجعله معرضا دوليا العام القادم، مشيرا إلى أن المتحف الزراعي بالدقي يشهد حاليا طفرة كبيرة في أعمال التطوير والتجميل والتشجير وإزالة جميع المخلفات الزراعية استعدادا لاستقبال هذا الحدث الكبير.