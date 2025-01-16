تأثير نزع الشعر الأبيض على زيادته في الرأس

يعد ظهور الشعر الأبيض من الظواهر الطبيعية المرتبطة بالتقدم في العمر، وأحيانًا يظهر في سن مبكرة بسبب عوامل وراثية أو بيئية ومع ذلك.

ويظل الشعر الأبيض من الأمور التي تثير قلق النساء بشكل خاص، حيث يلجأن إلى التخلص من الشعيرات البيضاء فور ظهورها، وينصح الأطباء بتجنب هذه العادة لأنها قد تسبب تلف بصيلات الشعر على المدى البعيد.

يمكن اللجوء إلى صبغات الشعر الطبيعية أو استشارة أخصائي عناية بالشعر للحصول على حلول مناسبة، فالاهتمام بالشعر من خلال الترطيب والتغذية الصحية هو المفتاح للحفاظ على جماله وقوته، لكن يتردد لديهن سؤال شائع: هل يؤدي نتف الشعر الأبيض إلى زيادة انتشاره، ووفقًا لما ذكره موقع Hindustan Times.

فإن هذا الاعتقاد الشائع غير صحيح. كل شعرة في فروة الرأس تنمو من بصيلة شعر مستقلة، وعملية نتف الشعرة لا تؤثر على بصيلات الشعر المجاورة. بمعنى آخر، عندما يتم نزع شعرة بيضاء، فإنها تعاود النمو باللون الأبيض نفسه، لكن ذلك لا يؤدي إلى زيادة عدد الشعر الأبيض في الرأس.

لماذا يتحول الشعر إلى اللون الأبيض؟

يعود تغير لون الشعر إلى توقف إنتاج الميلانين، وهو الصبغة المسؤولة عن لون الشعر. عندما تقل هذه الصبغة في بصيلات الشعر، يتحول الشعر إلى اللون الرمادي أو الأبيض. وبما أن هذه العملية تتم على مستوى البصيلة نفسها، فإن انتزاع الشعرة لا يغير طبيعة أو لون بصيلات الشعر الأخرى.

حقائق إضافية:

• نمو الشعر الأبيض طبيعي: ظهور شعرة بيضاء واحدة لا يعني بالضرورة تسارع نمو المزيد من الشعر الأبيض.

• نتف الشعر يسبب تلفًا مؤقتًا: قد يؤدي نتف الشعر المتكرر إلى إتلاف بصيلات الشعر بمرور الوقت، مما قد يمنع نمو الشعر الجديد تمامًا في هذه البصيلات.

نصائح للعناية بالشعر:

1. ترطيب فروة الرأس:

استخدام زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان يساعد في تغذية الشعر ومنع تقصفه.

2. غسل الشعر بشكل معتدل:

تجنب غسل الشعر يوميًا لمنع إزالة الزيوت الطبيعية. يُنصح بغسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

3. حماية الشعر من العوامل الخارجية:

استخدام قبعة أو واقٍ للشعر في حالة التعرض المباشر للشمس أو الرياح.

4. تجنب الإجهاد المفرط:

الإجهاد النفسي قد يكون من أسباب تسارع ظهور الشعر الأبيض. لذلك، الحفاظ على نمط حياة صحي مهم لصحة الشعر.

5. اتباع نظام غذائي متوازن:

تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات، مثل فيتامين B12 والحديد، يساعد على تأخير ظهور الشعر الأبيض.