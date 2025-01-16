اليابان مرحبة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة: خطوة مهمة لإعادة الهدوء في المنطقة

رحبت اليابان اليوم الخميس باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، ووصفته بأنه "خطوة مهمة" لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي - في مؤتمر صحفي -نقلته وكالة أنباء "كيودو" "إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يجب تنفيذه بثبات وإخلاص"، مؤكدا أن اليابان ستبذل جهودا دبلوماسية للمساعدة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتعزيز السلام والاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط.

وأضاف هاياشي "لقد طالبنا بتحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة وتخفيف التوترات، وهذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك الهدف".

وأعرب هاياشي عن تقدير الحكومة اليابانية بشدة لمساهمات جميع الأطراف المشاركة في تسهيل الاتفاق وعلى رأسهم مصر وقطر والولايات المتحدة، وقال "سنشارك بنشاط في الجهود الدولية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".