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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة
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رحبت باكستان اليوم الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية، داعية إلى تنفيذه فورا وبشكل كامل.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان لها - أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية."نأمل أن تؤدي الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم وتساهم في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية".

وأضاف البيان "أن استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة بشكل عشوائي تسبب في خسائر غير مسبوقة في الأرواح والممتلكات وتشريد مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، كما أن مخططات إسرائيل التوسعية زعزعت استقرار المنطقة بأكملها".

وأكدت الوزارة مجددا دعم باكستان لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وإنشاء دولة فلسطين ذات السيادة على أساس حدود ما قبل يونيو 1967، وتكون عاصمتها القدس الشريف.

 

باكستان وقف اطلاق النار في غزة