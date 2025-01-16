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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق في مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالسلام

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام، وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهما، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين أعلى الطريق الدائري محطة السلام.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ في اتجاه المرج، وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، جرى نقلهما إلى المستشفى للعلاج، فيما تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

إتجاه المرج إدارة شرطة النجدة اثنين اخرين الاستعلام عن الحالة الصحية الإدارة العامة للمرور الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الخدمات الأمنية والمرورية