اليوم.. مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

من المتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، على ما إذا كانت ستصدق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن المتفق عليه بين حماس وإسرائيل، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

والاتفاق، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، سيكون بمثابة فرصة لالتقاط الانفاس للشعب الفلسطيني من الحرب في غزة التي استمرت لأكثر من عام، وثاني اتفاق هدنة منذ بدء القصف الإسرائيلي قبل 15 شهرا.

وأعربت عائلات الرهائن المحتجزين لدي حماس في غزة عن سعادتها وارتياحها بعد الإعلان عن الصفقة التي ستشهد في البداية إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.