القاهرة الإخبارية: إسرائيل تستغل ساعات ما قبل الهدنة فى تنفيذ المجازر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستغل ساعات ما قبل الهدنة في تنفيذ العديد من المجازر بحق سكان قطاع غزة.

وقال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إنه يأمل أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.

فيما قال الصليب الأحمر الدولي، إنه يأمل أن يشكل اتفاق غزة بداية جديدة، ويجب حماية المدنيين وإعطاء الأولوية لاحتياجاتهم، رغم أن طيران الاحتلال يشن غارات عدة صوب منازل الفلسطينيين في مدينة غزة.