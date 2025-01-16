الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف المناطق الغربية من مخيم النصيرات

أكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف بكثافة المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط وسط قطاع غزة أدى لارتقاء 18 شهيدًا ووقوع مصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غربي مدينة غزة.

وقال الصليب الأحمر الدولي، إن المدنيين في غزة يحتاجون إلى الحماية والمساعدات، ومستعدون لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، فيما أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، وفقًا لنبأ عاجل، بارتقاء 90 شهيدا في 9 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن حركة الجهاد الفلسطينية أكدت أن المقاومة ستبقى يقظة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معبرة عن شكرها لمصر وقطر على الجهود التي بذلوها لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن الصليب الأحمر الدولي أنه على استعداد للمساعدة في تنفيذ أي عملية للإفراج عن الأسرى والمحتجزين بموجب اتفاق غزة.