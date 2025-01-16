اليوم.. طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على بعض المناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء .

كما يشهد اليوم، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وأمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 14 درجة.