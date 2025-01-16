أبو الغيط: حل الدولتين يظل المسار الوحيد لضمان عدم تكرار مأساة غزة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن حل الدولتين يظل المسار الوحيد الذي يضمن عدم تكرار المأساة التي تعرض لها الفلسطينيون والمنطقة خلال الشهور الماضية، وفقًا لنبأ عاجل بقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف أبو الغيط، أن العمل على إعادة إعمار غزة لا بد أن يبدأ فورا لا سيما في ضوء الدمار الذي تعرض له القطاع خلال 14 شهرا، موضحا أن الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان معا الدولة الفلسطينية المستقبلية، وكل محاولات الفصل بينهما مرفوضة فلسطينيًا وعربيًا وعالميًا.

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، أن اتفاق وقف إطلاق النار على غزة لا بد أن يقود لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل كامل ونهائي، وأنه لا بد من الالتزام الدقيق بتنفيذ بنود الاتفاق في كافة المراحل، بما يفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وحتى حدود الرابع من يونيو1967