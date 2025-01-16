اليوم.. محاكمة شخص بتهمة الاعتداء على زوجته بسبب تقشير البرتقال بأكتوبر

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة شخص متهم بالتعدي على زوجته والتسبب في كسر إصبعها، على خلفية خلاف بسيط نشب بينهما داخل منزلهما بسبب رفضها تقشير برتقالة له.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من سيدة في العقد الثالث من عمرها، أفادت فيه بتعرضها لاعتداء جسدي من قبل زوجها.

وذكرت في أقوالها أن الحادثة بدأت عندما طلب منها زوجها تقشير برتقالة، وعندما أحضرت له واحدة، أعرب عن استيائه بحجة أنها متسخة، مما أثار غضبه ودفعه للاعتداء عليها بالضرب، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بكسر في إصبع يدها.

تحركت الأجهزة الأمنية على الفور للتحقيق في البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الزوجة وأجرت التحريات اللازمة، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي بالحادث.

أُحيل الزوج إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات ووجهت إليه تهمة الاعتداء البدني الجسيم، وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات المقبلة إلى أقوال الزوجة، والشهود، وتستعرض التقرير الطبي الذي يوثق إصابتها، للبت في القضية واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.