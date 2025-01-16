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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. نظر محاكمة متهمين بقتل طالب في إمبابة

أرشيفية
أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات الطفل بالجيزة، اليوم الخميس، محاكمة طالبين بتهمة قتل صديقهم بعد ربطه بحبل، ثم تعديا عليه بالضرب على سبيل المزاح داخل محل فراشة بمنطقة إمبابة.

البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة طالب داخل مخزن بإمبابة، وكشفت التحريات أن المجنى عليه لقي مصرعه على يد اثنين من أصدقائه أثناء لهوهم وتصوير مشهد تمثيلي.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين وجود جثمان الشاب مصابًا بجرح فى الرأس نتيجة دخول قطع خشبية بها ، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهمين قيدوا المجنى عليه على كرسي، وأثناء محاولته فك نفسه، سقط وأصيب إصابة أودت بحياته.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لمحاكمتهم.

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