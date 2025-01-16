4 شهداء جراء قصف الاحتلال شقة سكنية بحي الدرج وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما استشهدت طفلة فلسطينية جراء قصف الاحتلال منزلًا في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأطلقت الآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مكثف جنوب حي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، يواصل جيش الاحتلال استهداف المربعات السكنية بأماكن متفرقة داخل قطاع غزة، فاستشهد 20 فلسطينيا جراء قصف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا شرق مسجد سعيد صيام بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

واستشهد 23 مواطنًا فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

كما استشهد 18 فلسطينيا، وجرح آخرين، في قصف الاحتلال منازل لمواطنين قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وقصفت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "النبيه" في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين.