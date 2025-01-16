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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«الصحة العالمية»: غزة تحتاج إلى دعم طبي هائل ومساهمة الشركاء في الرعاية الصحية

المدير العام لمنظمة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن المنظمة مستعدة لزيادة الدعم الطبي لغزة مع الشركاء، حيث تبقى الحاجة إلى الرعاية الصحية في القطاع مرتفعة للغاية.

وكتب جيبريسوس على منصة "إكس": "تبقى الاحتياجات الصحية في غزة هائلة. منظمة الصحة العالمية مستعدة لزيادة دعمها بالتعاون مع الشركاء".

كما أعرب عن أمله في أن تضمن جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق بين إسرائيل و"حماس" والعمل على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للنزاع.

ومساء الأربعاء، أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين.

كما تتضمن المرحلة الأولى تبادل رفات المتوفين وعودة النازحين داخليا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

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