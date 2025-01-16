فلسطين.. إصابات بقصف الاحتلال منزلًا قرب مسجد شهداء الرضوان شمالي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن هناك إصابات جراء قصف قوات الاحتلال منزلًا قرب مسجد شهداء الرضوان شمالي مدينة غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي قصفا على خيام النازحين في محيط مسجد بلال بمنطقة البصة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك أكثر من 15 شهيدًا وصلوا لمستشفى المعمداني إثر قصف الاحتلال مربعًا سكنيًا يعود لعائلات "علوش، والحاج علي، والجمل، والكحلوت" في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

واستشهد 23 مواطنًا فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

واستشهد 18 فلسطينيا، وجرح آخرين، في قصف الاحتلال منازل لمواطنين قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وقصفت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "النبيه" في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين.