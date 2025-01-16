الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رحبت المفوضة الأوروبية لشؤون البحرالمتوسط دوبرافكا شويتسا باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وكتبت المفوضة في حسابها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، الأربعاء: "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن بين إسرائيل و"حماس"، الذي سيجلب التخفيف الذي كانت هناك حاجة كبيرة له، لأولئك الذين تأثروا بالنزاع المدمر".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والتعافي".

وأعلنت قطر عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد أشهر من المفاوضات التي جرت بالوساطة القطرية والمصرية والأمريكية.