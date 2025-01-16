ads
الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحبت المفوضة الأوروبية لشؤون البحرالمتوسط دوبرافكا شويتسا باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وكتبت المفوضة في حسابها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، الأربعاء: "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن بين إسرائيل و"حماس"، الذي سيجلب التخفيف الذي كانت هناك حاجة كبيرة له، لأولئك الذين تأثروا بالنزاع المدمر".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والتعافي".

وأعلنت قطر عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد أشهر من المفاوضات التي جرت بالوساطة القطرية والمصرية والأمريكية.

الاتحاد الأوروبي اتفاق وقف اطلاق النار غزة