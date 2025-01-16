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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتلتيكو مدريد يكتسح إلتشي برباعية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

فوز أتليتكو مدريد
فوز أتليتكو مدريد
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حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا كبيرًا على مضيفه إلتشي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، ليضمن الروخي بلانكوس تأهله إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

افتتح ألكسندر سورلوث التسجيل لأتلتيكو مدريد مبكرًا في الدقيقة 8، ليضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 29، مؤكدًا سيطرة أتلتيكو على مجريات الشوط الأول.

أتليتكو المهيمن 

وفي الشوط الثاني، واصل أتلتيكو هيمنته على اللقاء، حيث أحرز رودريجو ريكيلمي الهدف الثالث في الدقيقة 61، بعد تمريرة حاسمة من كونور غالاغير. واختتم جولييان ألفاريز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 75، ليؤكد تأهل أتلتيكو بفوز كبير ومستحق.

بهذا الانتصار، يظهر أتلتيكو مدريد قوته الهجومية واستعداده للمنافسة على اللقب، بينما يودع إلتشي البطولة بعد أداء لم يرتقِ إلى مستوى التحدي.

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