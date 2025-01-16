العراق يرحب باتفاق وقف النار في غزة ويدعو لتسهيل وصول المساعدات

رحبت وزارة الخارجية العراقية باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وطالبت بإتاحة وصول المساعدات "فورا" لقطاع غزة.

وأشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا الاتفاق.

وأكدت أهمية تكثيف الجهود الدولية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للدمار جراء العدوان، بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، على جهودهم المتفانية للتوصل إلى هذا الاتفاق، عادًّا أن التزامهم الثابت تجاه إيجاد حل دبلوماسي كان مهما في تحقيق هذا الإنجاز.

وذكر جوتيريش بأنه دعا، منذ اندلاع الحرب، إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج فورًا ودون شروط عن جميع الرهائن.

وأكد أنه من الحتمي أن يزيل وقف إطلاق النار هذا، العقبات الأمنية والسياسية الكبيرة أمام توصيل المساعدات بأنحاء غزة كي نتمكن من دعم الزيادة الكبيرة للدعم الإنساني العاجل المنقذ للحياة، مشددًا على أن أولويتنا يجب أن تكون تخفيف المعاناة الهائلة الناجمة عن هذا الصراع.