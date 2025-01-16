أرسنال يهزم توتنهام في ديربي شمال لندن بالدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي توتنهام هوتسبر بنتيجة 2-1، في مباراة ديربي شمال لندن التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون التسجيل لصالح توتنهام في الدقيقة 25 بعد هجمة مرتدة سريعة، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا.

هدف ذاتي

ورد أرسنال سريعًا في الدقيقة 40 عن طريق لاعب توتنهام دومينيك سولانكي، بهدف ذاتي لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الدقيقة 44، تمكن لياندرو تروسارد من تسجيل هدف الفوز لأرسنال بعد تمريرة حاسمة من مارتن أوديجارد، حيث سدد كرة رائعة سكنت شباك توتنهام، لينهي أرسنال الشوط الأول متقدمًا 2-1.

شهد الشوط الثاني محاولات من الفريقين لتغيير النتيجة، إلا أن دفاع أرسنال حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه في جدول الترتيب.

بهذا الانتصار، يواصل أرسنال المنافسة بقوة على صدارة الدوري، بينما يواجه توتنهام تحديات لتحسين نتائجه في الجولات القادمة.