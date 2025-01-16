فلسطين.. الزوارق الإسرائيلية تقصف المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفت بكثافة المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك أكثر من 15 شهيدًا وصلوا لمستشفى المعمداني إثر قصف الاحتلال مربعًا سكنيًا يعود لعائلات "علوش، والحاج علي، والجمل، والكحلوت" في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

واستشهد 23 مواطنًا فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

واستشهد 18 فلسطينيا، وجرح آخرين، في قصف الاحتلال منازل لمواطنين قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وقصفت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "النبيه" في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "اللحام" بمنطقة "قيزان رشوان" جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.