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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنتر ميلان يتعادل مع بولونيا في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي

فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان
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تعادل فريق إنتر ميلان مع ضيفه بولونيا بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإيطالي، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

افتتح سانتياغو كاسترو التسجيل لصالح بولونيا في الدقيقة 15 بعد تمريرة مميزة من نيكولا مورو، ليضع الضيوف في المقدمة. ورد إنتر سريعًا عن طريق دينزل دومفريس الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 45+1، أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر ميلان مستفيدًا من تمريرة متقنة من فيديريكو ديماركو، لينهي الفريق المضيف الشوط الأول متقدمًا 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف بولونيا ضغطه حتى نجح إميل هولم في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64 بعد تمريرة من ريكاردو أورسوليني، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

بهذا التعادل، يفقد إنتر ميلان نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على القمة، بينما يخرج بولونيا بنقطة ثمينة بعد أداء قوي أمام أحد كبار الدوري الإيطالي.

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