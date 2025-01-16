من التنمر إلى العالمية.. «نوسة» بطلة من قصار القامة تصل للأولمبياد بعد قصة كفاح ملهمة

في قلب قرية الإسماعيلية بمحافظة دمياط، ولدت إيناس الجبالي، المعروفة بلقب «نوسة»، بطلة رفع الأثقال وألعاب القوى من قصار القامة. رغم التحديات التي واجهتها بسبب قصر قامتها والتنمر الذي تعرضت له منذ طفولتها.

استطاعت أن تتغلب على كل العقبات بدعم والدها، لتصبح رمزًا للإلهام والإصرار، ودخلت إيناس عالم الرياضة بالصدفة خلال دراستها في المعهد الفني التجاري عام 2015، عندما اختيرت للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات.

لم تتوقع أن مشاركتها ستكون نقطة تحول في حياتها، لكنها نجحت في تحقيق الميدالية الذهبية على مستوى الجمهورية في ألعاب القوى، فئة رمي الجلة، والمركز الثاني في سباق 100 متر عدو، وهذا النجاح فتح لها الباب لتطوير مسيرتها الرياضية، بدعم كبير من عميد الكلية الذي تبناها وشجعها على المضي قدمًا، وسرعان ما انتقلت إيناس من البطولات المحلية إلى المحافل الدولية، محققة سلسلة من الإنجازات المبهرة.

ومن إنجازاتها “الميدالية الذهبية في بطولة العالم بالمكسيك 2017 في وزن 41 كجم، الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم، الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا، أول فتاة من قصار القامة تتأهل إلى الأولمبياد، وحققت المركز السابع في أولمبياد باريس 2024”، كما أضافت إلى سجلها المحلي تحقيق المركز الأول في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية فئة ميزان 41 كجم بتسجيلها وزنًا قدره 90 كجم.

وفي خطوة نوعية أخرى، أثبتت إيناس أن قدرتها تتجاوز حدود الرياضة، حيث تم تعيينها مديرًا إداريًا لنادي كفر سعد بمحافظة دمياط. هذا المنصب يعكس شخصيتها القيادية ورغبتها في دعم الرياضة محليًا، وتواصل إيناس تدريباتها واستعداداتها للمشاركة في سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية للدرجة الأولى سيدات، المقرر إقامتها في نادي الحرية ببورسعيد من 1 إلى 4 يناير 2024.

وقصة إيناس الجبالي هي رسالة واضحة بأن الإصرار والشجاعة يمكن أن يتغلبا على أي عائق. من التنمر إلى العالمية، ومن فتاة صغيرة في قرية صغيرة إلى بطلة ترفع علم مصر في المحافل الدولية، تثبت إيناس أن الحلم يبدأ بخطوة، وأن المستحيل لا وجود له أمام العمل الجاد والعزيمة.

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