بالصور.. انطلاق النسخة الأولى من "شارع الفنانين" في الفجيرة وسط حضور لافت

شهدت إمارة الفجيرة انطلاق النسخة الأولى من مبادرة "شارع الفنانين"، التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، على شاطئ المظلات خلال الفترة من 13 إلى 19 يناير، بمشاركة واسعة من الفنانين والجمهور. تهدف المبادرة إلى تعزيز الحوار الثقافي والإبداعي، وجمع الفنانين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والاحتفاء بالفن.

وانطلقت الفعالية بحضور لافت، حيث تضمن اليوم الأول أجواء حافلة بالأنشطة الإبداعية، منها ورش الرسم الحر على الشاطئ وجلسات الرسم للطبيعة والجرافيتي، بالإضافة إلى عرض أعمال المشاركين في إطار مسابقة "تواصل الشعوب"، التي تسلط الضوء على القيم المشتركة بين الثقافات المختلفة.

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة: "شهد انطلاق شارع الفنانين تفاعلًا كبيرًا من الحضور، مما يؤكد أهمية الحدث في ترسيخ مكانة الفجيرة كوجهة فنية عالمية. المبادرة تأتي بدعم ورؤية الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية، لتعزيز الحركة الفنية والثقافية في الإمارة، وخلق فضاء مفتوح للتواصل الإبداعي بين الشعوب".

وأضاف: "الفعالية تقدم تجربة مميزة لعشاق الفن، من خلال الأنشطة المتنوعة التي تستلهم طبيعة الفجيرة الخلابة، وتجعل من شاطئ المظلات ساحة للإبداع والابتكار".

وتستمر فعاليات شارع الفنانين طوال الأسبوع الجاري، حيث يتوقع أن تشهد مزيدًا من المشاركات والأنشطة التي تعكس التنوع الثقافي والإبداعي على مستوى عالمي.