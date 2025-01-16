وسائل إعلام فرنسية تسلط الضوء على ترحيب الرئيس السيسي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سلطت صحف ووسائل إعلام فرنسية، الضوء على دور الوساطة الذي قامت به مصر وقطر مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأبرزت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ونقلت قناة "بي أفم أم" على موقعها ترحيب الرئيس السيسي بإتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم الاعلان عن التوصل اليه في وقت سابق اليوم، مشيرة إلى تأكيد الرئيس السيسي اليوم على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" بيان الرئيس السيسي الذي رحب فيه بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وأكد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن.

كما نقلت صحيفة "لوباريزيان" تأكيد مصدر رفيع المستوى أن مصر تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة لدعم أهالي القطاع، وأنه جار التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة.